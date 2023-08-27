«Карабах» сыграл вничью с «Кяпазом» в дебютном матче Андрея Лунёва 

«Карабах» с вратарём Андреем Лунёвым в составе дома сыграл вничью с «Кяпазом» в матче 4-го тура чемпионата Азербайджана.

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

Для 31-летнего россиянина этот матч стал дебютным в составе команды из Агдама.

За хозяев поля гол забил форвард Жуниньо (9-я минута). Гости ответили забитым мячом полузащитника Кавада Каримова (86).

В настоящее время «Карабах» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, имея в своём активе семь очков. «Кяпаз» находится на девятой позиции с четырьмя баллами.

Чемпионат Азербайджана.

4-й тур.

«Карабах» – «Кяпаз» – 1:1 (1:0)

Голы: Жуниньо, 9 – Каримов, 86.