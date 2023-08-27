Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии 

Сборная Саудовской Аравии объявила о назначении Роберто Манчини на должность главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист заключил контракт с аравийской национальной командой на три года. Он будет получать около 20 миллионов евро за сезон.

13 августа 2023 года Манчини был уволен с поста главного тренера сборной Италии. На клубном уровне он работал в «Зените», «Интере», «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине».