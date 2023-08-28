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Хорхе Карраскаль прокомментировал слухи о переходе в «Спартак»

Колумбиец отметил, что он относится с уважением ко всем клубам РПЛ.
28 августа 2023 09:10
автор: Никита Плохих

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль опроверг слухи о своём переходе в столичный «Спартак».

«Я с уважением отношусь ко всем клубам, но я не слышал ничего о том, что я могу перейти в «Спартак». Я очень рад, что я в «Динамо». О других вариантах я даже думать не хочу. Я сосредоточен на работе в своей команде», - заявил Карраскаль в интервью корреспонденту «Советского спорта».

В воскресенье «Динамо» объявило о том, что Карраскаль перешёл в состав бело-голубых из ЦСКА, заключив четырёхлетний контракт с возможностью продлить его ещё на год. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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