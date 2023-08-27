Полузащитник «Локомотива» Миранчук признан лучшим игроком матча с «Сочи» 

Стал известен лучший футболист матча 6-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Сочи». Им был признан хавбек московского клуба Антон Миранчук.

Очная встреча состоялась на арене «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. 27-летний футболист сыграл полный матч, но не отличился результативными действиями.

Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл шесть матчей, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.