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Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Сочи» в 6-м туре РПЛ 

Красно-зелёным удалось одолеть соперника благодаря забитому мячу Максима Глушенкова. 
27 августа 2023 22:46
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда обыграла «Сочи» со счётом 1:0.

Автором единственного гола в прошедшей игре стал форвард железнодорожников Максим Глушенков, который отличился с передачи Артёма Дзюбы.

«Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Артема Дзюбы. Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва. Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением — за это команде похвала», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Локомотив» занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре национального первенства столичная команда дома примет «Балтику». Встреча запланирована на 3 сентября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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