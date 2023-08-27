Игрок «Арсенала» Тирни стал одноклубником Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

«Реал Сосьедад» объявил о переходе защитника «Арсенала» Кирана Тирни на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба Ла Лиги.

Как утверждает источник, 26-летний футболист будет представлять бело-голубых до конца сезона-2023/2024. В нынешнем месяце к «Реалу Сосьедад» также присоединился российский полузащитник Арсен Захарян, который перешёл из «Динамо».

«Арсенал» приобрёл Тирни у «Селтика» в августе 2019 года за 27 миллионов евро. Всего за лондонскую команду он сыграл 124 матчей, забил пять голов и отдал 14 результативных передач.