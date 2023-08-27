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Игрок «Арсенала» Тирни стал одноклубником Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Испанская команда арендовала шотландца до лета 2024 года. 
27 августа 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

«Реал Сосьедад» объявил о переходе защитника «Арсенала» Кирана Тирни на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба Ла Лиги.

Как утверждает источник, 26-летний футболист будет представлять бело-голубых до конца сезона-2023/2024. В нынешнем месяце к «Реалу Сосьедад» также присоединился российский полузащитник Арсен Захарян, который перешёл из «Динамо».

«Арсенал» приобрёл Тирни у «Селтика» в августе 2019 года за 27 миллионов евро. Всего за лондонскую команду он сыграл 124 матчей, забил пять голов и отдал 14 результативных передач.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
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