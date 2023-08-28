Месси могут наказать за отказ общаться с журналистами после дебюта в МЛС

Сегодня, 28 августа, издание Goal сообщает о том, что МЛС может оштрафовать Лионеля Месси после его дебютного матча в североамериканской лиге.

36-летний аргентинский нападающий отказался общаться с журналистами после окончания игры «Интер Майами» - «Нью-Йорк Ред Буллз», хотя это требуется по правилам лиги. Теперь он будет оштрафован или дисквалифицирован на несколько матчей.

Напомним, встреча в Хэррисоне завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интер Майами». В составе победителей отличились Диего Гомес (37-я минута) и Лионель Месси (89-я).

Отметим, что аргентинец появился на поле лишь на 60-й минуте.