Главный тренер «Ливерпуля» Клопп прокомментировал удаление ван Дейка в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно эпизода в матче 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды немецкого специалиста. «Ливерпуль» завершал матч в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка на 28-й минуте.

«Что касается ван Дейка, то он просто бежал за мячом и по пути нашёл контакт. Это не был активный контакт. Ребята показали достойную борьбу. Иногда пишутся такие истории, но я был бы гораздо более счастлив, если бы мы смогли закончить матч в полном составе», — цитирует Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице, набрав семь очков в трех играх.