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Главный тренер «Ливерпуля» Клопп прокомментировал удаление ван Дейка в матче с «Ньюкаслом»

«Красные» не знают поражений на старте сезона АПЛ.
28 августа 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно эпизода в матче 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды немецкого специалиста. «Ливерпуль» завершал матч в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка на 28-й минуте.

«Что касается ван Дейка, то он просто бежал за мячом и по пути нашёл контакт. Это не был активный контакт. Ребята показали достойную борьбу. Иногда пишутся такие истории, но я был бы гораздо более счастлив, если бы мы смогли закончить матч в полном составе», — цитирует Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице, набрав семь очков в трех играх.

источник: BBC
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