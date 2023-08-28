Хосеп Гвардиола быстрее всех в АПЛ одержал 200 побед в качестве главного тренера

Вчера, 27 августа, в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1.

Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 200-й в качестве наставника «Сити» в матчах АПЛ.

Как сообщает Opta, для достижения этой цели испанскому специалисту потребовалось только 269 игр. Это стало новым рекордом АПЛ. Ранее им владел легендарный сэр Алекс Фергюсон, который привел «Манчестер Юнайтед» к 200-й победе в своем 322-м матче.