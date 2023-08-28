Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто может перейти в «Вест Хэм»

22-летний футболист Юри Алберто, выступающий за бразильский «Коринтианс» на позиции нападающего, может перейти в лондонский «Вест Хэм».

Об этом сегодня, 28 августа, сообщает спортивный обозреватель Дармеш Шет в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, клуб АПЛ желает приобрести экс-форварда «Зенита». Для этого технический директор «молотобойцев» Тим Стейдтена уже отправился в Бразилию для переговоров о трансфере.

Отмечается, что бразилец готов перейти в составе лондонского клуба. Также у «Вест Хэма» есть вариант приобрести нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири.