ЦСКА заплатит 7 млн евро за защитника Жуниньо Капишабу

Сегодня, 28 августа, спортивный обозреватель Вене Касагранде сообщает в своих социальных сетях о том, что ЦСКА договорился с бразильским клубом «Ред Булл Брагантино» о трансфере защитника Жуниньо Капишабы.

Согласно данным источника, столичные армейцы заплатят за 26-летнего бразильца 7 млн евро, из которых один млн евро будет выплачен в качестве бонусов.

Ожидается, что Жуниньо Капишаба подпишет соглашение с красно-синими на четыре года. Ранее защитник никогда не играл за пределами Бразилии.

В «Ред Булл Брагантино» футболист перешёл в январе 2023 года. Всего за «Брагантино» Капишаба сыграл 40 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.