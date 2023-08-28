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Менеджер Александра Усика сообщил о следующем поединке украинского боксера

В прошлом бою украинец победил Даниэля Дюбуа.
28 августа 2023 09:40
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 28 августа, Эгис Климас, занимающий должность менеджера украинского боксера Александра Усика, сообщил о том, что его клиент в следующем бою выйдет на ринг против хорвата Филипа Хрговича.

На текущий момент представитель Хорватии является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF, которым владеет Усик.

«Если мы хотим унификационный бой с Фьюри, нужно поспешить. Если этого сделать не удастся, то, конечно, следующим будет Хргович», — цитирует Климаса BoxingScene.

Напомним, 26 августа, Александр Усик техническим нокаутом в девятом раунде победил британца Даниэля Дюбуа.

источник: Boxing Scene
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