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Игорь Шалимов заявил, что Дзюба является авторитетом для молодёжи

Мнение российского тренера.
28 августа 2023 10:17
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Урал», рассказал о важности форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы для столичного коллектива.

Он считает, что 35-летний нападающий является авторитетом для молодых игроков.

«С возвращением Дзюбы «Локомотив» играет по‑другому. Его присутствие структурирует игру. Он находится впереди, от него исходит опасность, он стягивает внимание к себе. Дзюба четко занимает свою позицию, не надо туда лезть. Молодежь ведет себя по‑другому, он является авторитетом для них», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата России футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи». Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

В составе железнодорожников единственный гол в матче забил форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 56-й минуте с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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