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«Три очка не пахнут». Дзюба прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.
28 августа 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе своей команды над «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ.

«Трудовая игра на безобразном поле. Для команды это очень важная победа, долгожданные три очка. Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всё получилось. Рад был сыграть все 90 минут. Очень тяжёлый матч физически. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут», — приводит слова Дзюба пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата России футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи». Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

В составе железнодорожников единственный гол в матче забил форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 56-й минуте с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

источник: ФК «Локомотив»
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