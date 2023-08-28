«Три очка не пахнут». Дзюба прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе своей команды над «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ.

«Трудовая игра на безобразном поле. Для команды это очень важная победа, долгожданные три очка. Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всё получилось. Рад был сыграть все 90 минут. Очень тяжёлый матч физически. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут», — приводит слова Дзюба пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата России футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи». Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

В составе железнодорожников единственный гол в матче забил форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 56-й минуте с передачи нападающего Артёма Дзюбы.