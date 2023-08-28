«Крылья Советов» нацелены приобрести 20-летнего аргентинского полузащитника

Полузащитник «Атлетико Тальерес» Сантьяго Толоса может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, в услугах 20-летнего аргентинца заинтересованы «Крылья Советов». Сумма трансфера Толосы составит около 2 млн евро.

«Атлетико Тальерес» также может получить 35% от суммы дальнейшей перепродажи хавбека. Контракт Сантьяго с клубом РПЛ будет рассчитан на четыре года.

В текущем сезон Толоса выступает на правах аренды в аргентинском «Арсенале». В 26 играх полузащитник забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.