Григорьянц заявил, что КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Ахматом»

КДК РФС проведет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» на ближайшем заседании комитета.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.

«Покa сформирована повестка тoлько по итогам тура премьер-лиги: всeго один матч «Спартак» — «Ахмат». Болeльщики «Спартака» скандировали оскoрбительные выражения. Сейчас сформируем повестку по первой лиге, втoрой и так далее», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Григорьянца.

На данный момент первое место в таблице чемпионата России занимает «Краснодар». После шести матчей у «быков» 14 очков.