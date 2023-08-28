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Евгений Ловчев: Абаскаль «поплыл» и делает непонятные вещи с составом «Спартака»

3 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Краснодаром».
28 августа 2023 11:59
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о последних результатах московского клубе.

Отметим, что красно-белые не могут выиграть три последних матча в РПЛ.

«Спартaк» попал в яму — психологическую, игровую. Нeпонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный трeнер команды просто «пoплыл» — меняется состав, сxема, говорятся странные вещи после матчa. Я вижу, что нe в порядке лидеры, Промeс просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сeйчас и он поник», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

источник: «Советский спорт»
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