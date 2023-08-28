Канчельскис назвал Дзюбу самым скандальным игроком в РПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Он любит повышенное внимание. Артём, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ. Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артём ещё наберёт форму и в очередной раз подтвердит свой уровень», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата России футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи» со счётом 1:0, а Артём Дзюба стал автором результативной передачи на Максима Глушенкова.