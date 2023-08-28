ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Канчельскис назвал Дзюбу самым скандальным игроком в РПЛ

Мнение легенды «МЮ».
28 августа 2023 12:03
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Он любит повышенное внимание. Артём, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ. Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артём ещё наберёт форму и в очередной раз подтвердит свой уровень», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата России футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи» со счётом 1:0, а Артём Дзюба стал автором результативной передачи на Максима Глушенкова.

источник: «РБ-Спорт»
Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России
Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России
Центральную встречу между «Спартаком» и «Динамо» рассудит Мешков.
28.08.2023 12:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Глушенков умничка, но его надо «пинать». Дзюба - об авторе победного гола в матче с «Сочи»
Футболист забил свой первый мяч в сезоне.
28.08.2023 12:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Ловчев: Абаскаль «поплыл» и делает непонятные вещи с составом «Спартака»
3 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Краснодаром».
28.08.2023 11:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Григорьянц заявил, что КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Ахматом»
Григорьянц заявил, что КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Ахматом»
Седьмой тур чемпионата РПЛ стартует 2 сентября.
28.08.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Крылья Советов» нацелены приобрести 20-летнего аргентинского полузащитника
28.08.2023 11:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Три очка не пахнут». Дзюба прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»
Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.
28.08.2023 10:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Игорь Шалимов заявил, что Дзюба является авторитетом для молодёжи
Мнение российского тренера.
28.08.2023 10:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Ростова» в Кубке России
Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Ростова» в Кубке России
Игра состоится 30 августа в 19:30 (мск).
28.08.2023 09:49
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.