Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил игру Максима Глушенкова в матче 6-го тура против «Сочи».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Максим забил гол на 57-й минуте.

«Глушенков умничкa, его надо, конeчно, «пинать»... С ним пo-другому никак, всe из-под палки. Кнут и пpяник», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Глушенков провел восемь матчей во всех турнирах. Глушенков забил один гол и сделал три результативные передачи.