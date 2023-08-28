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Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России

Центральную встречу между «Спартаком» и «Динамо» рассудит Мешков.
Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России
28 августа 2023 12:24
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Рубин» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Иванов.

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Кукуляк.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Евгений Турбин.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасёв.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Артём Любимов.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Алексей Сухой.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Анатолий Жабченко.

источник: РФС
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