Экс-защитник сборной России Янбаев назвал переход в «Краснодар» главной ошибкой в карьере

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев назвал главную ошибку, которую он совершил по ходу спортивной карьеры.

«Пожалуй, переход из «Локомотива» в «Краснодар». «Локо» предлагал контракт, не хотел, чтобы я уходил. А я еще за полгода до конца соглашения подписался с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локо», возможно, карьеру завершил бы позже», - приводит «РБ-Спорт» слова Янбаева.

В составе «Локомотива» Янбаев стал двукратным обладателем Кубка России. Вместе со сборной России защитник завоевал бронзу Евро-2008.

Помимо «Локомотива» и «Краснодара» Янбаев выступал в «Анжи», «Химках», «Кубани», «Зенита» и «Знамени».