ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-защитник сборной России Янбаев назвал переход в «Краснодар» главной ошибкой в карьере

Футболист привёл внушительные аргументы.
28 августа 2023 12:55
автор: Максим Скороходов

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев назвал главную ошибку, которую он совершил по ходу спортивной карьеры.

«Пожалуй, переход из «Локомотива» в «Краснодар». «Локо» предлагал контракт, не хотел, чтобы я уходил. А я еще за полгода до конца соглашения подписался с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локо», возможно, карьеру завершил бы позже», - приводит «РБ-Спорт» слова Янбаева.

В составе «Локомотива» Янбаев стал двукратным обладателем Кубка России. Вместе со сборной России защитник завоевал бронзу Евро-2008.

Помимо «Локомотива» и «Краснодара» Янбаев выступал в «Анжи», «Химках», «Кубани», «Зенита» и «Знамени».

источник: «РБ-Спорт»
Главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси пропустит не менее трех матчей
Лионель будет вызван в расположение сборной Аргентины.
28.08.2023 14:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мать главы RFEF заперлась в церкви и объявила голодовку из-за отстранения сына
Мать главы RFEF заперлась в церкви и объявила голодовку из-за отстранения сына
Ранее президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес был отстранен от своей должности по решению ФИФА.
28.08.2023 13:49
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, почему Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни
Стало известно, почему Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни
Агент футболиста заявил, что его клиент недоволен игровым временем.
28.08.2023 13:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Названо имя болельщика, запрыгнувшего на Холанда (фото)
Названо имя болельщика, запрыгнувшего на Холанда (фото)
Гол форварда помог «Манчестер Сити» победить «Шеффилд Юнайтед».
28.08.2023 13:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ари хочет, чтобы Неймар и другие бразильцы вместо Саудовской Аравии приезжали в РПЛ
На его счету два матча за российскую сборную.
28.08.2023 13:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Чавес рассказал о разговоре с Месси перед переходом в «Динамо»
На счету футболиста 24 игры за сборную Мексики.
28.08.2023 13:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России
Назначены арбитры на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России
Центральную встречу между «Спартаком» и «Динамо» рассудит Мешков.
28.08.2023 12:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Глушенков умничка, но его надо «пинать». Дзюба - об авторе победного гола в матче с «Сочи»
Футболист забил свой первый мяч в сезоне.
28.08.2023 12:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.