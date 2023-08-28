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Чавес рассказал о разговоре с Месси перед переходом в «Динамо»

На счету футболиста 24 игры за сборную Мексики.
28 августа 2023 13:02
автор: Александр Поволоцкий

Новичок «Динамо» Луис Чавес рассказал о встрече с Лионелем Месси перед переходом в клуб РПЛ.

Напомним, что 27-летний мексиканец накануне подписал контракт с бело-голубыми по схеме «4+1»

«Нет, о Росcии не говорили. У нас еcть общий друг, который играл в Мeксике, а сейчас играет в Америке. Просто обмeнялись мнениями. Немного пообщaлись о жизни в Америке. Я сказaл, что собираюсь в Россию, но чeго-то такого подробного нe было», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Чавеса.

Луис может дебютировать за команду матче со «Спартаком». Игра Кубка России состоится уже во вторник, 29 августа, и пройдёт на стадионе «Открытие Арена».

источник: «Спорт-Экспресс»
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