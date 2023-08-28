Ари хочет, чтобы Неймар и другие бразильцы вместо Саудовской Аравии приезжали в РПЛ

37-летний нападающий Ари, ранее выступавший за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», прокомментировал возможную отмену в РПЛ статуса легионеров для бразильских футболистов.

«Если это случится, будет безумно круто! В Бразилии много талантливых игроков. Такие идеи от БРИКС помогут молодому поколению бразильского футбола попробовать свои силы в России. Уверен, в клубах РПЛ им обязательно дадут шанс. Бразилия всегда была конвейером талантливых игроков. Это же круто, если Неймар и другие топовые бразильские игроки вместо Саудовской Аравии будут ехать играть в РПЛ», — сказал Ари интервью Sport24.

Напомним, 26 июля 2018 года Ари получил российское гражданство. На его счету два матча за сборную России.