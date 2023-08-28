Названо имя болельщика, запрыгнувшего на Холанда (фото)

Стало известно, кем является фанат, запрыгнувший на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после его гола в ворота «Шеффилд Юнайтед» в 3-м туре АПЛ.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «горожан» , Холанд забил первый гол в матче.

По данным The Daily Mail, этим фанатом оказался бывший чемпион мира по боксу Терри Флэнаган. 34-летний спортсмен был лучшим в WBO в категории лёгкого веса в период с 2015 по 2017 год.

«Манчестер Сити» набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» располагается на 17-й строчке, не имея очков в своём активе.