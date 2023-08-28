Мать главы RFEF заперлась в церкви и объявила голодовку из-за отстранения сына

Сегодня, 28 августа, издание Marca сообщает о том, что Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности главы RFEF Луиса Рубиалеса, заперлась в испанской церкви и объявила голодовку.

Согласно данным источника, она заявила, что продолжит голодовку пока не закончится «бесчеловечная и кровавая охота, которая идёт на её сына».

Анхелес Бехар требует, чтобы футболистка Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, озвучила правду, о которой говорила в начале инцидента.

Мать временно отстраненного от должности президента Королевской федерации футбола Испании считает, что поцелуй между её сыном и представительницей сборной Испании случился по взаимному согласию, и об этом свидетельствуют фотографии.

Напомним, по решению дисциплинарного комитета ФИФА Луис Рубиалес был временно отстранён от своей должности.