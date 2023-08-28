Главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси пропустит не менее трех матчей

Аргентинский специалист Херардо Мартино, занимающий должность главного тренера «Интер Майами», сообщил о том, что форвард Лионель Месси пропустит несколько матчей в сезоне МЛС.

Причина в том, что аргентинский нападающий будет вызван в расположение национальной сборной для квалификационных матчей к ЧМ-2026. Сезон МЛС на этот период не прерывается, поэтому Лионелю Месси придется пропустить как минимум три игры за «Интер Майами».

«Лео вызовут в национальную команду, как и других игроков. Мы знаем, что иногда команде приходится продолжать побеждать без них», - цитирует Мартино пресс-служба МЛС.