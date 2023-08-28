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Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов

Футболист является воспитанником академии бело-голубых.
Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов
28 августа 2023 14:28
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не планирует продавать форварда команды Константина Тюкавина.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждём ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов», — приводит ТАСС слова Гафина.

В восьми матчах этого сезона Константин забил три мяча и отдал две голевые передачи.

источник: ТАСС
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