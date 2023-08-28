Радченко допустил, что Абаскаля могут уволить через несколько туров

Экс-форвард сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что у красно-белых отсутствует стабильность, поэтому команда не может конкурировать с «Зенитом» за золото.

«Спартак» последние несколько лет играет нестабильно. Начинают хорошо, потом — плохо. Пока не будет стабильности как у «Зенита», конкурировать за чемпионство будет очень сложно. Это задача для тренера — наладить все процессы. Абаскаля преподносили как оптимальную находку для «Спартака», тренера, который нужен команде. Если команда еще пару туров так сыграет, то, думаю, может быть и отставка», — сказал Радченко в интервью Metaratings.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.