ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Радченко допустил, что Абаскаля могут уволить через несколько туров

Мнение бывшего игрока «Спартака».
28 августа 2023 14:17
автор: Виталий Овсянников

Экс-форвард сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что у красно-белых отсутствует стабильность, поэтому команда не может конкурировать с «Зенитом» за золото.

«Спартак» последние несколько лет играет нестабильно. Начинают хорошо, потом — плохо. Пока не будет стабильности как у «Зенита», конкурировать за чемпионство будет очень сложно. Это задача для тренера — наладить все процессы. Абаскаля преподносили как оптимальную находку для «Спартака», тренера, который нужен команде. Если команда еще пару туров так сыграет, то, думаю, может быть и отставка», — сказал Радченко в интервью Metaratings.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

источник: Metaratings.ru
Созин: ЦСКА оказался не готов к тому, что у них выпало четыре человека
Армейцы идут на шестом месте в РПЛ.
28.08.2023 14:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов
Футболист является воспитанником академии бело-голубых.
28.08.2023 14:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре
Встреча с этим соперником очень вероятна.
28.08.2023 14:27
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси пропустит не менее трех матчей
Лионель будет вызван в расположение сборной Аргентины.
28.08.2023 14:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мать главы RFEF заперлась в церкви и объявила голодовку из-за отстранения сына
Мать главы RFEF заперлась в церкви и объявила голодовку из-за отстранения сына
Ранее президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес был отстранен от своей должности по решению ФИФА.
28.08.2023 13:49
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, почему Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни
Стало известно, почему Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни
Агент футболиста заявил, что его клиент недоволен игровым временем.
28.08.2023 13:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Названо имя болельщика, запрыгнувшего на Холанда (фото)
Названо имя болельщика, запрыгнувшего на Холанда (фото)
Гол форварда помог «Манчестер Сити» победить «Шеффилд Юнайтед».
28.08.2023 13:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ари хочет, чтобы Неймар и другие бразильцы вместо Саудовской Аравии приезжали в РПЛ
На его счету два матча за российскую сборную.
28.08.2023 13:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.