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Сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре

Встреча с этим соперником очень вероятна.
Сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре
28 августа 2023 14:27
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

Назван новый возможный соперник сборной России. Как сообщает «РБ Спорт», национальная команда России может провести матч с Олимпийской сборной Египта.

Источник называет этого соперника для сборной России «очень вероятным». О дате матча пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести игру с национальной командой Катара в гостях. Встреча запланирована на 12 сентября.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций. В апреле того же года президент ФИФА Джанни Инфантино назвал решение об отстранении «непростым».

источник: «РБ-Спорт»
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