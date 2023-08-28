Андрей Созин: ЦСКА оказался не готов к тому, что у них выпало четыре человека

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался насчёт трансферной политики московского ЦСКА.

«Мне не нравится тенденция. Что, про возможный уход Карраскаля и Зайнудитнова стало известно недавно? Почему ЦСКА не подготовился? Почему сначала не взять игроков на замену, а потом продать ненужных? Если вопрос в отсутствии денег, то не стоит говорить о борьбе за золото. У ЦСКА из основы выпали четыре человека плюс Акинфеев – и клуб к этому совсем не готов. И судорожно играет в догонялки», - приводит слова Созина «Чемпионат».

ЦСКА после шести туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 10 очков.