WhoScored опубликовал символическую сборную 6-го тура РПЛ

Сегодня, 28 августа, популярный портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Российской Премьер-лиги.

Наивысшую оценку получил форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Портал оценил его игру на 9,5. На второй позиции оказался его одноклубник Клаудиньо с оценкой 9,0. Третье место занял защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев, получивший оценку 8,2.

Символическая сборная лучших игроков 6-го тура РПЛ по версии WhoScored:

Вратарь: Александр Селихов («Спартак», 7.9).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург», 7.3), Дуглас Сантос («Зенит», 7.7), Денис Терентьев («Ростов», 7.4), Дмитрий Скопинцев («Динамо», 8.2).

Полузащитники: Кирилл Глебов (ЦСКА, 7.3), Вендел («Зенит», 8), Клаудиньо («Зенит», 9), Квинси Промес («Спартак», 7.8).

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит», 9.5), Иван Сергеев, («Зенит», 7.9).