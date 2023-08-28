Сёмин назвал главную причину спада «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о неудачном отрезке «Спартака». За три последние игры РПЛ команда заработала одно очко.

«Такие неудачи бывают у многих команд, но, наверное, главная причина — это стабилизация игры. Вот ее как раз нет. Стабилизируют игру, у них хороший подбор игроков, и они могут навязать борьбу за самые высокие места. Вот и все», – приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

В последнем матче красно-белые на домашнем поле не смогли обыграть «Ахмат», разойдясь миром с командой из Грозного. Встреча завершилась со счётом 0:0.

По итогам шести туров «Спартак» набрал 10 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Лидер – «Краснодар». У «быков» 14 очков за то же количество встреч.