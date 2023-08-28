Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого, назвавшего журналиста дебилом

Пресс-служба РФС подтвердила, что комитет по этике союза рассмотрит слова бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, что специалист назвал корреспондента интернет-издания Виталия Бородина «19-летним дебилом», комментируя скандальный эпизод представителя СМИ с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

После матча 4-го тура с «Крыльями Советов» (1:1) футболист пообещал засунуть телефон журналисту «в одно место».

Дзюбу дисквалифицировали на два матча чемпионата РПЛ условно за угрозу в адрес журналиста.