ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого, назвавшего журналиста дебилом

Специалист находится без работы после увольнения из «Рубина».
28 августа 2023 15:06
автор: Александр Поволоцкий

Пресс-служба РФС подтвердила, что комитет по этике союза рассмотрит слова бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, что специалист назвал корреспондента интернет-издания Виталия Бородина «19-летним дебилом», комментируя скандальный эпизод представителя СМИ с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

После матча 4-го тура с «Крыльями Советов» (1:1) футболист пообещал засунуть телефон журналисту «в одно место».

Дзюбу дисквалифицировали на два матча чемпионата РПЛ условно за угрозу в адрес журналиста.

источник: «РБ-Спорт»
Дмитрий Булыкин назвал фаворита в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак»
Бывший игрок сборной России отметил, что большое значение будут иметь желание и раскрепощённость команд.
28.08.2023 15:44
Футбол
автор: Элина Бурина
Константин Зырянов сравнил победы с кетчупом
Ранее он работал в структуре «Зенита».
28.08.2023 15:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Камоцци не понимает, почему Миранчук не может найти себе новый клуб
Миранчук в поиске нового клуба.
28.08.2023 15:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Уфа» уволила Гуренко, специалист продержался на посту два месяца
«Уфа» уволила Гуренко, специалист продержался на посту два месяца
Команда одержала две победы в восьми матчах.
28.08.2023 15:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ловчев высказался о чемпионской гонке в чемпионате России сезона-2023/24
Мнение ветерана «Спартака».
28.08.2023 15:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сёмин назвал главную причину спада «Спартака»
Красно-белые не могут одержать победу в трёх матчах РПЛ кряду.
28.08.2023 14:50
Футбол
автор: Матвей Макаренко
WhoScored опубликовал символическую сборную 6-го тура РПЛ
В ней представлены сразу пять игроков «Зенита».
28.08.2023 14:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов
Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов
Футболист является воспитанником академии бело-голубых.
28.08.2023 14:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.