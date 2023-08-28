ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ловчев высказался о чемпионской гонке в чемпионате России сезона-2023/24

Мнение ветерана «Спартака».
28 августа 2023 15:10
автор: Виталий Овсянников

Футбольный эксперт Евгений Ловчев, выступавший за московский «Спартак» в 70-е годы XX века, поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/24.

«У нас в оценке чемпионской гонки я слышу, что вот-вот «Зенит» оступится, так как у него тяжёлый старт и ушли многие лидеры. Но это же не значит, что чемпион сам придёт и сложит полномочия. У ЦСКА тоже уходят игроки. У команды просто нет скамейки запасных, и замену им находят только по ходу стартового отрезка. В «Спартаке» тренер «поплыл», в «Локо» главный форвард шутит и скандалит. «Зенит» же быстро перестроился, нашёл оптимальный состав, и уже отъезд Малкома не выглядит трагичным. Какие тогда будут вопросы к «Зениту», если они просто сейчас лучше всех играют в футбол, там самый классный состав и там лучше всех в РПЛ разобрались с проблемами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, на текущий момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в активе. Лидирует «Краснодар» с 14 баллами.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Булыкин назвал фаворита в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак»
Бывший игрок сборной России отметил, что большое значение будут иметь желание и раскрепощённость команд.
28.08.2023 15:44
Футбол
автор: Элина Бурина
Константин Зырянов сравнил победы с кетчупом
Ранее он работал в структуре «Зенита».
28.08.2023 15:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Камоцци не понимает, почему Миранчук не может найти себе новый клуб
Миранчук в поиске нового клуба.
28.08.2023 15:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Уфа» уволила Гуренко, специалист продержался на посту два месяца
«Уфа» уволила Гуренко, специалист продержался на посту два месяца
Команда одержала две победы в восьми матчах.
28.08.2023 15:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого, назвавшего журналиста дебилом
Специалист находится без работы после увольнения из «Рубина».
28.08.2023 15:06
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сёмин назвал главную причину спада «Спартака»
Красно-белые не могут одержать победу в трёх матчах РПЛ кряду.
28.08.2023 14:50
Футбол
автор: Матвей Макаренко
WhoScored опубликовал символическую сборную 6-го тура РПЛ
В ней представлены сразу пять игроков «Зенита».
28.08.2023 14:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов
Член совета директоров «Динамо»: по Тюкавину нет предложений от иностранных клубов
Футболист является воспитанником академии бело-голубых.
28.08.2023 14:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.