Ловчев высказался о чемпионской гонке в чемпионате России сезона-2023/24

Футбольный эксперт Евгений Ловчев, выступавший за московский «Спартак» в 70-е годы XX века, поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/24.

«У нас в оценке чемпионской гонки я слышу, что вот-вот «Зенит» оступится, так как у него тяжёлый старт и ушли многие лидеры. Но это же не значит, что чемпион сам придёт и сложит полномочия. У ЦСКА тоже уходят игроки. У команды просто нет скамейки запасных, и замену им находят только по ходу стартового отрезка. В «Спартаке» тренер «поплыл», в «Локо» главный форвард шутит и скандалит. «Зенит» же быстро перестроился, нашёл оптимальный состав, и уже отъезд Малкома не выглядит трагичным. Какие тогда будут вопросы к «Зениту», если они просто сейчас лучше всех играют в футбол, там самый классный состав и там лучше всех в РПЛ разобрались с проблемами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, на текущий момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в активе. Лидирует «Краснодар» с 14 баллами.