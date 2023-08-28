Камоцци не понимает, почему Миранчук не может найти себе новый клуб

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации вокруг будущего Алексея Миранчука.

«Миранчук — хороший игрок, который все еще может хорошо играть в Италии. Меня удивляет, что ни один клуб не заинтересовался им в это трансферное окно. Надеюсь, это не политическое решение. Будет стыдно, если это так», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл в аренде в туринском «Торино», за который сыграл 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.