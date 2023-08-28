Константин Зырянов сравнил победы с кетчупом

45-летний российский специалист Константин Зырянов, в настоящее время возглавляющий новороссийский «Черноморец», прокомментировал ничейный исход своей команды в матче 7-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» (0:0).

«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера — болельщиков нужно только поблагодарить. Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп — давишь, давишь, а потом как пойдёт», — сказал Зырянов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на счету «Черноморца» уже шесть ничейных исходов в первых семи турах Первой лиги сезона-2023/24.