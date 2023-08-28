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Дмитрий Булыкин назвал фаворита в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак»

Бывший игрок сборной России отметил, что большое значение будут иметь желание и раскрепощённость команд.
28 августа 2023 15:44
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок «Динамо», Дмитрий Булыкин, сделал прогноз на предстающий матч бело-голубых со «Спартаком».

«Небольшой фаворит — наверное, «Спартак», потому что играет дома. Но, честно говоря, «Динамо» показывает хорошую игру и может обыгрывать любого соперника. Учитывая, что это кубковый матч, никто не будет осторожничать. Если никто не будет заниматься просмотром ближайшего состава, то есть поставит неосновных футболистов — соперники равные. Если будут изменения и будут смотреть ближайший состав и резерв — то победит тот, у кого будет опытнее состав. Такие матчи выигрываются за счёт желания и раскрепощённости. Кто психологически будет чувствовать себя увереннее, тот и одержит верх», - сказал Булыкин.

Встреча «Динамо» и «Спартака» в рамках Кубка России состоится во уже в этот вторник на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 19.30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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