Булыкин — о новичках «Динамо»: вполне могут провалиться со «Спартаком»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал корреспонденту «Советского спорта», чего ожидает от дебюта новичков «Динамо», и отметил хороший микроклимат в команде.

«Как себя проявят — мы увидим. Никто вам не скажет, потому что очень много примеров, когда хороший футболист переходит в команду и не может раскрыться. Возможно, что они вполне могут провалиться в следующей игре в кубке. Другой пример — когда приходит и раскрывается в новом клубе. Ему доверяют, и футболист за счёт смены команды и мотивации хорошо играет. Покажет только время. «Динамо» по составу в принципе способно и должно биться за медали, поэтому те матчи, которые были, показали, что бело-голубые очень хорошо настраиваются и готовы физически. Микроклимат в команде хороший. По составу и настрою мы видим, что динамовцы готовы к борьбе», — сказал Булыкин.

Дебют новоиспечённых динамовцев, а именно Карраскаля и Чавеса, ожидается в этот вторник на кубковом матче. Бело-голубые сразятся со «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена».