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Ташуев раскритиковал Абаскаля за частую ротацию и смену игроков

При Абаскале «Спартак» завоевал бронзовые медали в прошлом сезоне.
28 августа 2023 15:57
автор: Матвей Макаренко

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев призвал наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля быть последовательным. Его команда набрала одно очко за три последних матча РПЛ.

«Абаскаль — молодой тренер, набивает шишки. Проходит матч — он меняет пять человек или схему. Так делать нельзя. Гильермо должен следовать своему стилю и быть последовательным в своих решениях», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров «Спартак» набрал 10 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Лидер – «Краснодар». У «быков» 14 очков за то же количество встреч.

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Абаскаля занял третье место в РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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