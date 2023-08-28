Ташуев раскритиковал Абаскаля за частую ротацию и смену игроков

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев призвал наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля быть последовательным. Его команда набрала одно очко за три последних матча РПЛ.

«Абаскаль — молодой тренер, набивает шишки. Проходит матч — он меняет пять человек или схему. Так делать нельзя. Гильермо должен следовать своему стилю и быть последовательным в своих решениях», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров «Спартак» набрал 10 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Лидер – «Краснодар». У «быков» 14 очков за то же количество встреч.

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Абаскаля занял третье место в РПЛ.