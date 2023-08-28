ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Галактионов является лучшим тренером по проценту побед в истории «Локомотива»

Российский специалист руководит железнодорожниками с осени прошлого года. 
28 августа 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

«Локомотив» при руководстве главного тренера Михаила Галактионова становился победителем в 63% матчей. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Как утверждает источник, 39-летний специалист в данный момент является лучшим наставником московской команды по этому показателю, а также возглавляет рейтинг тренеров красно-зелёных по среднему количеству набранных очков за игру (2.2) в РПЛ.

Галактионов был назначен на должность главного тренера «Локомотива» в ноябре 2022 года. В настоящее время столичная команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после шести матчей.

источник: Opta
«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили договор о сотрудничестве 
Стороны уже договорились о проведении товарищеского матча среди молодёжных команд.
28.08.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Первак оценил шансы Валерия Карпина вернуться в «Спартак» 
В настоящее время специалист тренирует «Ростов» и сборную России.
28.08.2023 17:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Газзаев считает Фернандеса единственными минусом «Зенита»
Газзаев разобрал игру «Зенита».
28.08.2023 16:59
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Сергей Ташуев призвал Абаскаля быть последовательным в своих решениях
«Спартак» неудачно начал сезон.
28.08.2023 16:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Матч «Сочи» - «Спартак» может пройти в Краснодаре
На стадионе ухудшилось качество поля.
28.08.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Пономарёв: Карраскаль разлагал коллектив в ЦСКА
Ветеран «армейцев» раскритиковал бывшего игрока.
28.08.2023 16:47
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Игроки «Зенита» получили 10 млн рублей за победу над «Спартаком»
Игроки «Зенита» получили 10 млн рублей за победу над «Спартаком»
Не остались без премий и запасные игроки команды.
28.08.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Музыкант и бывший владелец «Уотфорда» Элтон Джон госпитализирован после падения
Обошлось без тяжёлых травм.
28.08.2023 16:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эден Азар может завершить карьеру
Эден Азар может завершить карьеру
Игрок уже отклонил ряд предложений от разных клубов.
28.08.2023 16:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.