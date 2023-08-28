Галактионов является лучшим тренером по проценту побед в истории «Локомотива»

«Локомотив» при руководстве главного тренера Михаила Галактионова становился победителем в 63% матчей. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Как утверждает источник, 39-летний специалист в данный момент является лучшим наставником московской команды по этому показателю, а также возглавляет рейтинг тренеров красно-зелёных по среднему количеству набранных очков за игру (2.2) в РПЛ.

Галактионов был назначен на должность главного тренера «Локомотива» в ноябре 2022 года. В настоящее время столичная команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после шести матчей.