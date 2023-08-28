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Матвей Сафонов заявил, что у него не было предложений от европейских клубов

Сафонов считает, что не перерос уровень РПЛ.
28 августа 2023 16:20
автор: Матвей Макаренко

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что к нему никто из европейских клубов не обращался. Вратарь выступает за «быков» с 2017 года.

«За всё время до меня ни разу не доходили предложения. Не знаю, какие трансферные новости были вокруг меня, но мне ни разу не говорили, что мной кто‑то интересуется из Европы. Похоже, это всё утки. Если мной не интересуются, значит, я пока что не дотягиваю до уровня выше РПЛ, и пока что я должен играть здесь», – приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Сафонов вызывается в национальную команду России с 2021 года. Он принял участие в составе сборной России в девяти играх. Также голкипер попал в расширенный список национальной команды на предстоящий сбор в сентябре.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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