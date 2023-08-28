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Игрок «Ахмата» Бериша ответил на вопрос, готов ли он перейти в «Зенит» в будущем 

Хавбек сборной Косово играет в составе грозненской команды с 2017 года. 
28 августа 2023 16:24
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что не планирует переходить в другие команды РПЛ и рассчитывает завершить карьеру в нынешнем клубе.

«У меня были предложения от клубов РПЛ, но я не могу покинуть «Ахмат». Я очень уважаю свой клуб, это мой дом. Я принял решение — завершу свою профессиональную карьеру в Грозном. Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу. Своё решение не буду менять — играю только за «Ахмат», и точка!» — приводит слова 31-летнего футболиста «РБ Спорт».

Бериша присоединился к составу «Ахмата» в январе 2017 года. В текущем сезоне за команду из Грозного он провёл восемь матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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