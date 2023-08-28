Эден Азар может завершить карьеру

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в России бельгиец Эден Азар планирует завершить карьеру, сообщает Foot Merсato.

По данным источника, 32-летний полузащитник отклонил предложения саудовского «Аль-Хиляля», бразильского «Ботафого» и ряда французских клубов, среди которых «Марсель», «Лилль», Ницца.

Игрок намерен больше времени проводить с семьей, и для этого намерен завершить карьеру футболиста.

В июне Азар расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.