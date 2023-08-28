Музыкант и бывший владелец «Уотфорда» Элтон Джон госпитализирован после падения

Легендарный музыкант Элтон Джон был госпитализирован после падения в своем доме в Ницце, сообщает Nice Matin.

По данным источника, происшествие произошло в ночь с воскресенья на понедельник по местному времени. Обследование не выявило переломов у музыканта и диагностировало лёгкие травмы.

Элтон Джон владел английским футбольным клубом «Уотфорд» с 1976 по 1987 год, когда продал команду Джеку Прэтчи. В 1997-м сэр Элтон вновь купил »Уотфорд и стал председателем советов директоров, но ушел из клуба спустя пять лет.