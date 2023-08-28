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Игроки «Зенита» получили 10 млн рублей за победу над «Спартаком»

Не остались без премий и запасные игроки команды.
Игроки «Зенита» получили 10 млн рублей за победу над «Спартаком»
28 августа 2023 16:41
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, игроки, которые вышли на поле получили по 100 тысяч долларов. Не остались без премий и запасные игроки, которые получили примерно по 50 тысяч долларов.

«Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1. Двумя забитыми голами в составе «Зенита» отметился Вендел, ещё один гол на счету Маттео Кассьерры. У «Спартака» пенальти реализовал Александр Соболев.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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