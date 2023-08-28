Сергей Ташуев призвал Абаскаля быть последовательным в своих решениях

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в последних матчах.

«Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Она показывает сначала интересный и комбинационный футбол, а потом начинаются резкие перемены, причем это происходит после поражений. Хотя в таком случае должна быть устойчивость, нужно гнуть свою линию, нельзя бояться. Абаскаль — молодой тренер, набивает шишки. Проходит матч — он меняет пять человек или схему. Так делать нельзя. Гильермо должен следовать своему стилю и быть последовательным в своих решениях», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после шести туров РПЛ располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 10 очков.