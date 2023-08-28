Валерий Газзаев считает Фернандеса единственными минусом «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Зенита». А также Газзаев назвал единственный минус клуба.

«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме — 3-5-2. Единственный минус — игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений», – приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года на правах свободного агента. Защитник приобрел этот статус после расторжения контракта с «Интернасьоналом», куда он переходил из ЦСКА.