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Валерий Газзаев считает Фернандеса единственными минусом «Зенита»

Газзаев разобрал игру «Зенита».
28 августа 2023 16:59
автор: Матвей Макаренко

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Зенита». А также Газзаев назвал единственный минус клуба.

«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме — 3-5-2. Единственный минус — игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений», – приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года на правах свободного агента. Защитник приобрел этот статус после расторжения контракта с «Интернасьоналом», куда он переходил из ЦСКА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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