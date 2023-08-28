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Первак оценил шансы Валерия Карпина вернуться в «Спартак» 

В настоящее время специалист тренирует «Ростов» и сборную России.
28 августа 2023 17:00
автор: Глеб Шевяков

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак выразил своё мнение по поводу того, готов ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавить московскую команду в будущем.

54-летний специалист руководил красно-белыми с апреля 2009-го по май 2012-го, а также с ноября того же года по март 2014-го.

«Вроде как Карпин все-таки нашел свое место, где ему очень нравится. Но вдруг с ним втихаря кто-то ведет переговоры из «Спартака», а «Ростов» поэтому плохо играет. Может Карпин волнуется и не может собраться. Но на самом деле нюансы и результаты исходят не только от тренера», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

По итогам шести туров РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков. «Ростов» находится на десятой позиции с семью баллами.

источник: «Спорт день за днем»
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