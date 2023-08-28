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«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили договор о сотрудничестве 

Стороны уже договорились о проведении товарищеского матча среди молодёжных команд.
28 августа 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

«Зенит» подписал меморандум о сотрудничестве с «Аль-Иттихадом» из Египта. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Как утверждает источник, контракт петербуржцев с александрийской командой предусматривает взаимовыгодное партнёрство в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд.

Стороны приняли решение организовать товарищескую встречу между молодёжными командами «Зенита» и «Аль-Иттихада» ради развития молодых игроков. Игра команд возрастом до 19 лет состоится в Александрии (Египет) 8 сентября.

источник: ФК «Зенит»
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