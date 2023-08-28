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Тихонов: Захарян не имеет право плохо играть в «Реал Сосьедаде»

Тихонов дал совет Захаряну.
28 августа 2023 17:22
автор: Матвей Макаренко

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов рассказал о требовательных болельщиках «Реал Сосьедада». В этот испанский клуб перешёл россиянин Арсен Захарян.

«Знаете, какие там требовательные болельщики? Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что все будет зависеть от него. Плохо играть он там не имеет права», – приводит слова Тихонова ТАСС.

Захаряну 20 лет. Он воспитанник «Динамо». За основную команду Арсен играл с января 2021 года. В клубе из Испании он уже успел дебютировать, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом». Результативными действиями Захарян не отметился.

источник: ТАСС
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